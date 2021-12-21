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«Ак Барс» разгромил «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ

21:20, 21.12.2021
«Ак Барс» разгромил «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ
Фото: ak-bars.ru

В «Татнефть Арене» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Трактором». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу казанской команды.

Шайбами в составе казанской команды отметились Стивен Кэмпфер, Кирилл Панюков, Кирилл Петров, Данис Зарипов.

Фото: ak-bars.ru

В следующий раз «Ак Барс» сыграет против «Барыса». Матч состоится 23 декабря в «Татнефть Арене».

Недавно «Ак Барс» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4. В конце второго периода нападающего казанской команды Дмитрия Воронкова унесли со льда на носилках. Он получил удар в голову от форварда уфимской команды Петра Хохрякова, которого в дальнейшем дисквалифицировали на четыре матча.

Диана Жиленкова
СпортХоккей Татарстан

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