Открытие главной елки у Центра семьи «Казан» состоится в пятницу

В Казани завтра, 24 декабря, состоится открытие главной елки города возле «Чаши». Об этом сообщается на сайте мэрии.

Праздничная площадка начнет работу в 16.30, церемония открытия стартует в 17.00. Гостей ждет концерт и праздничные торговые ряды в рамках фестиваля «КышДаКар-фест», оформленные городской символикой и иллюминацией.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Интерактивное представление посвящено предстоящему Году цифровизации. Главными героями праздника станут «QR-коты» — два кота-хулигана, мечтающие попасть в дом всех жителей Казани и разделить с ними праздник.

Хедлайнеры мероприятия — певицы Лейна и Анастасия Макарова, заслуженная артистка РТ Ильсия Бадретдинова и фолк-группа «Закария». Для детей будут работать аттракционы.

Сегодня из-за погоды перенесли открытие елки в ЖК «Салават купере». Оно состоится в воскресенье, 26 декабря.

На прошлой неделе елку возле «Чаши» включали в тестовом режиме.

Напомним, на церемонию открытия главной елки города из бюджета Казани выделили 2,5 млн рублей.

Татьяна Леухина