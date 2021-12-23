Новости общества

02:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Открытие елки в «Салават купере» перенесли на 26 декабря

11:35, 23.12.2021
Открытие елки в «Салават купере» перенесли на 26 декабря
Фото: realnoevremya.ru

В казанском «Салават купере» перенесли открытие елки в связи с погодными условиями, сообщила администрация Кировского и Московского районов.

Мероприятие должно было состояться 23 декабря в 16.00 на улице Авзаловой. Открытие елки перенесли на воскресенье, 26 декабря.

Открытие елки в микрорайоне Левченко состоится сегодня, но праздничную программу с участием взрослых артистов сократят. Мероприятие начнется в 17.00.

«Это решение мы приняли, посоветовавшись с домом культуры «Полимер» и жителями микрорайона», — сообщили в администрации.

Фото: kzn.ru (архив)

Елки в городе начали открываться с 18 декабря. График открытия елок доступен по ссылке. Также в мэрии Казани анонсировали 87 бесплатных мероприятий до 15 января.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также