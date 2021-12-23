Открытие елки в «Салават купере» перенесли на 26 декабря
В казанском «Салават купере» перенесли открытие елки в связи с погодными условиями, сообщила администрация Кировского и Московского районов.
Мероприятие должно было состояться 23 декабря в 16.00 на улице Авзаловой. Открытие елки перенесли на воскресенье, 26 декабря.
Открытие елки в микрорайоне Левченко состоится сегодня, но праздничную программу с участием взрослых артистов сократят. Мероприятие начнется в 17.00.
«Это решение мы приняли, посоветовавшись с домом культуры «Полимер» и жителями микрорайона», — сообщили в администрации.
Елки в городе начали открываться с 18 декабря. График открытия елок доступен по ссылке. Также в мэрии Казани анонсировали 87 бесплатных мероприятий до 15 января.
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