В Казани в тестовом режиме зажгли главную елку возле «Чаши» — видео

В Казани сегодня вечером зажгли главную елку возле «Чаши». Видео появилось в социальных сетях.

Елку, как и в прошлые годы, оформили светодинамическим и анимированным куполом для проведения светомузыкального шоу.



Открытие главной елки города запланировано на 25—26 декабря. На эти цели из бюджета Казани выделят 2,5 млн рублей. Для жителей и гостей города приготовят программу на 3,5 часа с ведущими, аниматорами, вокальным коллективом.

В прошлом году мэрия столицы РТ сообщала, что елка возле Центра Семьи «Казан» оснащена искусственным интеллектом. Она общалась с посетителями праздника, поздравляла их и рассказывала о культуре и традициях Татарстана.