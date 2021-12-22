Из-за сильных морозов побит рекорд потребления мощности в Единой энергосистеме России

Фото: Максим Платонов (архив)

Из-за сильных морозов потребление мощности в Единой энергосистеме России достигло максимума. Показатель составил 159,48 ГВт — это на 2 ГВт больше, чем в 2012 году.

В Министерстве энергетики отметили, что система обеспечена достаточными резервами, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С морозами столкнутся и жители Татарстана. Этой ночью в республике ожидается похолодание до -30 градусов. Из-за столь низких температур в республиканских школах может измениться расписание.

О суровых морозах в этом месяце предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Холода обрушились в том числе на Мурманскую, Вологодскую, Ленинградскую области, а также на Пермский край и другие регионы страны.

Диана Жиленкова