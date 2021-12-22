В Татарстане может измениться расписание уроков в школах из-за ожидаемых морозов

Из-за ожидаемого резкого похолодания и сильных морозов в татарстанских школах может поменяться расписание занятий. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки республики.

Ведомство в связи с возможными изменениями погоды направило в адрес руководителей отделов и управлений образования исполкомов городов и районов Татарстана письма, в которых рекомендовалось по возможности отменить учебные занятия из-за морозов.

Уроки могут отменить: в начальных классах сельских школ — при -23 градусах, в начальных классах городских школ и 5—9-х классах сельских школ — при минус 25, в 5—9-х классах городских школ — минус 27 градусов, в 10—11-х классах сельских школ — при 30 градусах, в 10—11-х классах городских школ — минус 32 градусах.

Занятия по физкультуре на открытом воздухе разрешено проводить для учеников начальных классов при температуре воздуха не ниже 3 градусов и скорости ветра не более 6—10 метров в секунду, для старшеклассников — не ниже -10 градусов и ветре не сильнее 6—10 метров в секунду.

Фото: realnoevremya.ru

Этой ночью в Татарстане ожидается мороз до минус 30 градусов. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, в Казани пик холодов придется на четверг.

Дарья Акимова