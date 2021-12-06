В нескольких регионах России ожидаются суровые морозы

Фото: Максим Платонов (архив)

В ближайшие дни на некоторые регионы России могут обрушиться суровые морозы. Похолодание до минус 20—29 градусов ожидается в Мурманской, Вологодской, Ленинградской, Ярославской, Ивановской и Кировской областях, а также в Пермском крае и Карелии.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на следующей неделе резкое похолодание на 15 градусов ожидается в регионах Уральского федерального округа (УФО), передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Похолодание ожидается и в Татарстане. Так, в начале следующей недели дневные температуры опустятся до -11 градусов, ночные — до -17 градусов. В целом прогнозируется облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается.

Диана Жиленкова