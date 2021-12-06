В нескольких регионах России ожидаются суровые морозы
В ближайшие дни на некоторые регионы России могут обрушиться суровые морозы. Похолодание до минус 20—29 градусов ожидается в Мурманской, Вологодской, Ленинградской, Ярославской, Ивановской и Кировской областях, а также в Пермском крае и Карелии.
Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на следующей неделе резкое похолодание на 15 градусов ожидается в регионах Уральского федерального округа (УФО), передает ТАСС.
Похолодание ожидается и в Татарстане. Так, в начале следующей недели дневные температуры опустятся до -11 градусов, ночные — до -17 градусов. В целом прогнозируется облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается.
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