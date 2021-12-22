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Татарстанцев предупредили о похолодании в ночь на четверг до -30 градусов

12:23, 22.12.2021
Татарстанцев предупредили о похолодании в ночь на четверг до -30 градусов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане этой ночью ожидается сильный мороз. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

С 23.00 22 декабря до 9.00 23 декабря на территории республики ожидается похолодание до -25..-30 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, днем ожидается до -16..-21 градусов. Временами снег, на дорогах гололедица.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев заявил, что морозы в республике не должны задержаться надолго. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, в Казани пик холодов придется на четверг.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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