Татарстанцев предупредили о похолодании в ночь на четверг до -30 градусов
В Татарстане этой ночью ожидается сильный мороз. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
С 23.00 22 декабря до 9.00 23 декабря на территории республики ожидается похолодание до -25..-30 градусов.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, днем ожидается до -16..-21 градусов. Временами снег, на дорогах гололедица.
На этой неделе заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев заявил, что морозы в республике не должны задержаться надолго. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, в Казани пик холодов придется на четверг.
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