Одну из челнинских семей, проживающих в пострадавшем при взрыве газа доме, поздравили с Новым годом

В Набережных Челнах 28 детей из трех подъездов пострадавшего при взрыве газа дома 48/20 получили приглашение на елку мэра во дворец культуры «КАМАЗ». Однако не все из них смогут ее посетить. В их числе оказалась и семья Чигвинцевых.

В связи с этим их дом посетили Дед Мороз и Снегурочка, а также глава администрации Автозаводского района Винер Харисов. Детям подарили новогодние сладкие подарки и игрушки, сообщает официальный сайт города.

Фото: nabchelny.ru

Жильцы пострадавшего дома 48/20 продолжают возвращаться в свои квартиры. В доме уже восстановили или заменили все строительные конструкции, подали отопление, провели отделочные работы.



Диана Жиленкова