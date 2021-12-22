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Одну из челнинских семей, проживающих в пострадавшем при взрыве газа доме, поздравили с Новым годом

23:41, 22.12.2021
Одну из челнинских семей, проживающих в пострадавшем при взрыве газа доме, поздравили с Новым годом
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах 28 детей из трех подъездов пострадавшего при взрыве газа дома 48/20 получили приглашение на елку мэра во дворец культуры «КАМАЗ». Однако не все из них смогут ее посетить. В их числе оказалась и семья Чигвинцевых.

В связи с этим их дом посетили Дед Мороз и Снегурочка, а также глава администрации Автозаводского района Винер Харисов. Детям подарили новогодние сладкие подарки и игрушки, сообщает официальный сайт города.

Фото: nabchelny.ru

Жильцы пострадавшего дома 48/20 продолжают возвращаться в свои квартиры. В доме уже восстановили или заменили все строительные конструкции, подали отопление, провели отделочные работы.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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