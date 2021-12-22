В КФУ находится большое количество полицейских и журналистов

В здании КФУ сейчас находится большое количество полицейских и журналистов, сообщают «Казанские ведомости» с места событий.

Сотрудники правоохранительных органов воздерживаются от комментариев и не отвечают на вопросы журналистов.

О задержании Гафурова стало известно сегодня. По данным источников «Реального времени», ректора задержали вчера. Допрос велся весь день в одном из зданий Следственного комитета в Казани. Вчера вечером Гафурова увезли в Москву.

В пресс-службе вуза нашему изданию сообщили, что КФУ работает в прежнем режиме.

О том, что известно о задержании, — в материале «Реального времени».

Как сообщили СМИ, Гафурова задержали после показаний лидера ОПГ «29 комплекс» Адыгана Саляхова. По словам источника, Гафурова подозревают в заказе убийства депутата елабужского объединенного совета народных депутатов и бизнесмена Айдара Исрафилова 28 августа 1999 года.

Маргарита Головатенко