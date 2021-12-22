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В КФУ находится большое количество полицейских и журналистов

12:18, 22.12.2021 2
В КФУ находится большое количество полицейских и журналистов
Фото: realnoevremya.ru

В здании КФУ сейчас находится большое количество полицейских и журналистов, сообщают «Казанские ведомости» с места событий.

Сотрудники правоохранительных органов воздерживаются от комментариев и не отвечают на вопросы журналистов.

О задержании Гафурова стало известно сегодня. По данным источников «Реального времени», ректора задержали вчера. Допрос велся весь день в одном из зданий Следственного комитета в Казани. Вчера вечером Гафурова увезли в Москву.

В пресс-службе вуза нашему изданию сообщили, что КФУ работает в прежнем режиме.

О том, что известно о задержании, — в материале «Реального времени».

Как сообщили СМИ, Гафурова задержали после показаний лидера ОПГ «29 комплекс» Адыгана Саляхова. По словам источника, Гафурова подозревают в заказе убийства депутата елабужского объединенного совета народных депутатов и бизнесмена Айдара Исрафилова 28 августа 1999 года.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 22 дек
    все спокойно тут на первом этаже без журов и полицейских
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  • Анонимно 22 дек
    рассерженные выпускники вернулись в Альмаматер.
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