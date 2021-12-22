СМИ: ректора КФУ Гафурова задержали после показаний лидера ОПГ «29 комплекс»

Ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова задержали после показаний лидера ОПГ «29 комплекс» Адыгана Саляхова, сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По словам собеседника издания, Саляхова этапировали в Казань из мест лишения свободы. В столице Татарстана в ходе допроса он дал показания на Гафурова.

По словам источника, Гафурова подозревают в заказе убийства депутата елабужского объединенного совета народных депутатов и бизнесмена Айдара Исрафилова 28 августа 1999 года. Отмечается, что это и могло стать причиной задержания ректора сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Фото: realnoevremya.ru

О задержании Гафурова стало известно сегодня. По данным источников «Реального времени», ректора задержали вчера. Допрос велся весь день в одном из зданий Следственного комитета в Казани. Вчера вечером Гафурова увезли в Москву.

В пресс-службе вуза нашему изданию сообщили, что КФУ работает в прежнем режиме.

О том, что известно о задержании, — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко