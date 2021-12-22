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СМИ: ректора КФУ Гафурова задержали после показаний лидера ОПГ «29 комплекс»

11:03, 22.12.2021 5
СМИ: ректора КФУ Гафурова задержали после показаний лидера ОПГ «29 комплекс»
Фото: realnoevremya.ru

Ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова задержали после показаний лидера ОПГ «29 комплекс» Адыгана Саляхова, сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, Саляхова этапировали в Казань из мест лишения свободы. В столице Татарстана в ходе допроса он дал показания на Гафурова.

По словам источника, Гафурова подозревают в заказе убийства депутата елабужского объединенного совета народных депутатов и бизнесмена Айдара Исрафилова 28 августа 1999 года. Отмечается, что это и могло стать причиной задержания ректора сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Фото: realnoevremya.ru

О задержании Гафурова стало известно сегодня. По данным источников «Реального времени», ректора задержали вчера. Допрос велся весь день в одном из зданий Следственного комитета в Казани. Вчера вечером Гафурова увезли в Москву.

В пресс-службе вуза нашему изданию сообщили, что КФУ работает в прежнем режиме.

О том, что известно о задержании, — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 22 дек
    похоже на правду... старая история.
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  • Анонимно 22 дек
    Ректоры императорского Казанского университета - Н.И.Лобачевский, А.М.Бутлеров и другие известные ученые.

    Правда ректором КГУ им.В.И.Ульянов-Ленина был и К.П.Ситников - председатель одного из местных ЧК в 1920 г. и другие марксисты, которые писали доносы друг на друга.
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    Анонимно 22 дек
    Про доносы смешно. Сутки в камере на нарах, даже без пыток, и каждый второй критикующий доносы хомяк повесит на соседа убийство Кеннеди.
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  • Анонимно 22 дек
    Куда эта ниточка приведет ? Клубочек большой . Кому приготовиться ?
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  • Анонимно 22 дек
    Видимо, его давно предупредили, что он на крючке. Иначе скрылся бы.
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