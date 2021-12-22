В КФУ прокомментировали задержание ректора Ильшата Гафурова: университет работает в прежнем режиме

Фото: Максим Платонов (архив)

Казанский федеральный университет (КФУ) работает в прежнем режиме, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе вуза.



Также в пресс-службе отметили, что официальной информации о задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова пока нет.

«Официальной информации нет. Никак не можем прокомментировать. Университет работает в прежнем режиме», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе университета.

Фото: Максим Платонов (архив)

О задержании Гафурова стало известно сегодня. По данным источников «Реального времени», ректора задержали вчера. Допрос велся весь день в одном из зданий Следственного комитета в Казани. Вчера вечером Гафурова увезли в Москву.

Маргарита Головатенко