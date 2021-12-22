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В КФУ прокомментировали задержание ректора Ильшата Гафурова: университет работает в прежнем режиме

09:48, 22.12.2021 1
В КФУ прокомментировали задержание ректора Ильшата Гафурова: университет работает в прежнем режиме
Фото: Максим Платонов (архив)

Казанский федеральный университет (КФУ) работает в прежнем режиме, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе вуза.

Также в пресс-службе отметили, что официальной информации о задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова пока нет.

«Официальной информации нет. Никак не можем прокомментировать. Университет работает в прежнем режиме», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе университета.

Фото: Максим Платонов (архив)

О задержании Гафурова стало известно сегодня. По данным источников «Реального времени», ректора задержали вчера. Допрос велся весь день в одном из зданий Следственного комитета в Казани. Вчера вечером Гафурова увезли в Москву.

Маргарита Головатенко
ОбществоОбразованиеПроисшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 дек
    как? величайшего и авторитетнейшего ректора. раньше только студентов (В.И.Ленин)
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