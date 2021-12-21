В этом году россияне чаще всего развивали стрессоустойчивость, обучаемость и адаптивность

Фото: Максим Платонов (архив)

В текущем году жители России чаще всего развивали такие навыки, как стрессоустойчивость, обучаемость и адаптивность. Об этом сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Согласно результатам всероссийского опроса, 21% респондентов уделяли внимание стремлению к профессиональному росту, 17% опрошенных развивали ответственность, 16% — навыкам поиска и анализа информации и 10% — коммуникабельности.

Фото: Максим Платонов (архив)

Реже всего (8%) респонденты уделяли внимание принятию идеологии компании. Еще 9% опрошенных стремились развивать способность работать в команде.

Недавно сообщалось, что татарстанцы испытывают стресс на работе чаще жителей других регионов. Так, регулярно испытывает стресс на работе 61% жителей республики. 39% татарстанцев поделились, что пытаются справиться с этой проблемой самостоятельно.



Диана Жиленкова