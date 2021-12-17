Исследование: татарстанцы испытывают стресс на работе чаще жителей других регионов

Фото: Максим Платонов (архив)

61% жителей Татарстана регулярно испытывает стресс на работе. Это самый высокий уровень по сравнению с показателями других регионов России. К такому выводу пришла служба исследований hh.ru по итогам опроса.

39% татарстанцев поделились, что пытаются справиться со стрессом самостоятельно. Остальные предпочитают обсуждать рабочие проблемы с родственниками, друзьями, коллегами и психологами.

Фото: Максим Платонов (архив)

37% жителей республики признались, что находят в таких разговорах утешение. 22% работников ищут поддержку, а 4% — конкретную помощь. 13% татарстанцев хотят услышать совет в таких разговорах, а 24% вообще ничего не ждут.

Недавно в службе исследований hh.ru рассказали, в Татарстане 15% работников не примут участие в новогодних корпоративах. А 35% жителей республики регулярно бывают на них.

Диана Жиленкова