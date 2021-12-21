Спортшколы Татарстана получили 46 млн рублей по федеральному проекту «Спорт — норма жизни»

В Татарстане в текущем году на развитие спортивных школ выделили 46 млн рублей по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». На эти средства образовательные учреждения обновили автобусный парк и спортивную инфраструктуру.

С 2006 по 2021 год на развитие спортивной инфраструктуры Татарстана направлено 10,3 млрд рублей, в том числе 4,2 млрд рублей из федерального бюджета и 6 млрд рублей из республиканского бюджета. На эти средства построили 71 объект, рассказал заместитель министра спорта РТ Алмаз Мингулов.

Фото: tatarstan.ru

На развитие училищ олимпийского резерва и базовых олимпийских школ в 2021 выделили 46 млн рублей, сообщила руководитель сектора подготовки спортивного резерва Министерства спорта РТ Наталья Алькаева.

Одна из ключевых задач проекта — повышение количества населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, доведение этой цифры к 2030 году до 75%. Татарстан — лидер в этом направлении. В 2024 году по республике количество систематически занимающихся спортом жителей планируется увеличить до 60,2% , в то время как по России этот показатель составит 55%, сообщается на сайте мэрии Казани.

Вчера в пяти городах Татарстана — в Альметьевске, Бугульме, Заинске, Чистополе и Агрызе — открыли футбольные манежи.



В начале декабря спортшкола олимпийского резерва Вахитовского района и спортшкола по футболу «Мирас» стали обладателями грантов по 1 млн рублей на развитие женского футбола.

Татьяна Леухина