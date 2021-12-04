Спортшколы Казани выиграли гранты по 1 млн рублей на развитие женского футбола

В столице Татарстана спортшкола олимпийского резерва Вахитовского района и спортшкола по футболу «Мирас» стали обладателями грантов по 1 млн рублей на развитие женского футбола. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.

С помощью такой поддержки учреждения смогут увеличить число воспитанниц. Также можно рассчитывать на обновление спортивного инвентаря и экипировки. Кроме того, обладатели грантов могут потратить средства на поддержку тренеров.

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В сентябре в Казани женская футбольная команда «Зенита» обыграла «Рубин» в 20-м туре Суперлиги со счетом 2:0. Игра прошла на стадионе «Рубин» в Авиастроительном районе города.

Диана Жиленкова