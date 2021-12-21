Татарстанцев предупредили о тумане и до -23 градусов в среду
В среду, 22 декабря, в Татарстане ночью и днем прогнозируется туман. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Ночью и днем прогнозируется до -12... -17˚, в низких местах при прояснениях до -18... -23˚. Местами ожидается снег.
На этой неделе в Татарстан придут морозы. Понижение температуры до -27 градусов прогнозируется в четверг.
Вчера заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев заявил, что морозы в республике не должны задержаться надолго.
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