Татарстанцев предупредили о тумане и до -23 градусов в среду

В среду, 22 декабря, в Татарстане ночью и днем прогнозируется туман. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ночью и днем прогнозируется до -12... -17˚, в низких местах при прояснениях до -18... -23˚. Местами ожидается снег.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе в Татарстан придут морозы. Понижение температуры до -27 градусов прогнозируется в четверг.

Вчера заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев заявил, что морозы в республике не должны задержаться надолго.



Татьяна Леухина