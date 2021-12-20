В Татарстане на этой неделе резко похолодает — синоптики прогнозируют морозы до -27 градусов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на этой неделе резко похолодает. Уже утром в четверг, 23 декабря, температура опустится до -27 градусов.

Во вторник, 21 декабря, в республике прогнозируется облачная погода, небольшой, а на востоке умеренный снег, слабая метель. Утром и днем местами возможен туман. Температура воздуха составит -2... -7 градусов. На западе Татарстана при прояснениях она опустится до -12 градусов.

В среду, 22 декабря, похолодает до -12... -17°С, ночью и утром температура при прояснениях опустится до -22 градусов. Местами ожидается небольшой снег, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

В четверг, 23 декабря, в Татарстане ночью похолодает до -17... -22 градусов. Ночью и утром при прояснениях температура опустится до -27 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу, 24 декабря, в республике сохранится морозная погода. Местами пройдет небольшой снег. Ночные температуры составят -20... -25°С, дневные — от -15 до -20 градусов.

В субботу, 25 декабря, ночью в Татарстане похолодает до -17... -22 градусов. Утром и днем температуры повысятся до -9... -14°С. Прогнозируется снег, метель и сильный ветер.

Фото: Максим Платонов

В Гидрометцентре РТ отметили, что сегодня днем в Татарстане повсеместно наблюдается снег, в восточных районах местами сильный. Кроме того, наблюдаются сильный ветер и метели с ухудшением видимости до 500 м. Температура к полудню составила до 0... -3 градусов.

О том, какая погода в Татарстане ожидается в новогоднюю ночь, — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина