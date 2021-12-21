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В России за сутки зарегистрировали 25 907 новых случаев коронавируса

11:48, 21.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 25 907 новых случаев коронавируса
Фото: Максим Платонов (архив)

В России за последние сутки зарегистрировали 25 907 новых случаев COVID-19. Всего в стране с начала пандемии коронавирусом заразились 1 0267 719 человек.

Умерли за сутки 1 027 россиян. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса в РФ стали 299 249 человек, следует из данных федерального оперштаба.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вылечились от COVID-19 за минувшие сутки 40 219 пациентов. Всего выздоровели 9 055 199 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на утро 21 декабря читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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