Главное к утру: прививка от COVID-19 включена в нацкалендарь, выплаты учителям
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 21 декабря:
- Минздрав России утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, включив в него вакцинацию против COVID-19. К приоритету первого уровня для обязательной вакцинации против COVID-19 относятся граждане в возрасте 60 лет и старше, взрослые, работающие по отдельным профессиям, работники в сфере медицины, социального обслуживания и образования, лица с хроническими заболеваниями, а также люди, проживающие в городах с численностью 1 миллион человек и более.
- В Казани учителя получат перед Новым годом единовременную выплату в размере до 50,9 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение подписал начальник управления образования Ирек Ризванов. Начисление единовременной выплаты за декабрь 2021 года будут производить в соответствии с табелями учета рабочего времени только по основному месту работы и основной педагогической должности.
- Всемирная организация здравоохранения будет готова провести инспекцию на месте производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» уже в феврале 2022 года, но в случае, если к концу декабря будет подана необходимая часть документов, заявил на брифинге директор по регулированию и переквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар. РФПИ обещал направить информацию о качестве и производстве вакцины к концу декабря. Второй пакет данных ВОЗ планирует получить к концу января 2022 года. Гаспар уточнил, что часть документов должна быть направлена до 30 декабря.
- Спортсменка СК ВВС «Синтез» Мария Полякова участвовала в командном турнире FINA по прыжкам в воду. Соревнования проходили в Абу-Даби, ОАЭ.
Сборная России заняла 5-е место. Помимо Поляковой, в составе команды были Евгений Кузнецов, Руслан Турновой и Юлия Тимошинина. Российские пловцы набрали 348,4 балла. Первое место — у сборной Бразилии с результатом 416,35 балла.
- В Казани восстановили движение по улице Бигичева. Накануне вечером там произошел обрыв провода троллейбусной линии, сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс». Временно перестали ходить троллейбусы №3, 5, 9, 12. Задержка составила практически 3 часа.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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