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В Казани остановилось движение нескольких троллейбусов на улице Бигичева из-за обрыва проводов

18:06, 20.12.2021
В Казани остановилось движение нескольких троллейбусов на улице Бигичева из-за обрыва проводов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на улице Бигичева, 13 произошел обрыв провода троллейбусной линии. Об этом сообщает в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

В связи с этим движение троллейбусов №3, 5, 9, 12 приостановлено. Сейчас на месте работают специалисты.

Сегодня утром на улице Островского оборвались провода троллейбуса в направлении улицы Павлюхина. В связи с этим временно прекратилось движение троллейбусов №6, 8, 12. Движение восстановили через час.

ПроисшествияБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан

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