В Казани остановилось движение нескольких троллейбусов на улице Бигичева из-за обрыва проводов
В Казани на улице Бигичева, 13 произошел обрыв провода троллейбусной линии. Об этом сообщает в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».
В связи с этим движение троллейбусов №3, 5, 9, 12 приостановлено. Сейчас на месте работают специалисты.
Сегодня утром на улице Островского оборвались провода троллейбуса в направлении улицы Павлюхина. В связи с этим временно прекратилось движение троллейбусов №6, 8, 12. Движение восстановили через час.
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