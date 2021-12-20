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В Казани восстановили движение троллейбусов по улице Бигичева

20:57, 20.12.2021
В Казани восстановили движение троллейбусов по улице Бигичева
Фото: kzn.ru

В Казани восстановили движение по улице Бигичева. Сегодня вечером там произошел обрыв провода троллейбусной линии, сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Временно перестали ходить троллейбусы №3, 5, 9, 12. Задержка составила практически 3 часа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Похожий инцидент произошел сегодня утром на улице Островского. В связи с этим временно прекратилось движение троллейбусов №6, 8, 12. Движение восстановили через час.

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