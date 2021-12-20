В Казани восстановили движение троллейбусов по улице Бигичева
В Казани восстановили движение по улице Бигичева. Сегодня вечером там произошел обрыв провода троллейбусной линии, сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».
Временно перестали ходить троллейбусы №3, 5, 9, 12. Задержка составила практически 3 часа.
Похожий инцидент произошел сегодня утром на улице Островского. В связи с этим временно прекратилось движение троллейбусов №6, 8, 12. Движение восстановили через час.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым