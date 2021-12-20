Спортсменка «Синтеза» Мария Полякова приняла участие в командном турнире FINA по прыжкам в воду в ОАЭ
Спортсменка СК ВВС «Синтез» Мария Полякова участвовала в командном турнире FINA по прыжкам в воду. Соревнования проходили в Абу Даби, ОАЭ.
Сборная России заняла 5-е место. Помимо Поляковой, в составе команды были Евгений Кузнецов, Руслан Турновой и Юлия Тимошинина. Российские пловцы набрали 348,4 балла. Первое место — у сборной Бразилии с результатом 416,35 балла.
По словам спортсменки СК ВВС «Синтез», уровень соревнований был высоким, и соперники продемонстрировали отличную спортивную форму.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым