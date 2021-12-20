В России за сутки подтвердились 27 022 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявили 27 022 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 10 241 812 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 20 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 30 059 человек, всего выздоровевших — 9 014 980 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 1 019 россиян, всего от инфекции скончались 298 222 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 27 967 новых заражений COVID-19.

Маргарита Головатенко