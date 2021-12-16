В Татарстане произошло массовое ДТП, один водитель погиб, пять человек в больнице

15 декабря на 2 км автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск произошло массовое ДТП, сообщает МВД по Татарстану.



29-летний водитель автомобиля «Киа Рио» из Набережных Челнов двигался со стороны Заинска в направлении автограда. По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Скания» в составе полуприцепа. За рулем грузовика был челнинец 1991 года рождения.

После столкновения грузовик тоже выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Фольксваген» и Mitsubishi Outlander. В результате лобового столкновения водитель Mitsubishi Outlander съехал в кювет попутного направления, а грузовой автомобиль остановился поперек проезжей части. После этого с полуприцепом грузовика «Скания» столкнулся еще один автомобиль — ВАЗ-2105.

Водитель Mitsubishi Outlander — житель Бугульмы 1972 года рождения — скончался на месте от полученных травм. Еще пять человек — водители автомобилей «Киа Рио», «Фольксваген», а еще пассажиры «Фольксвагена» и ВАЗа — доставлены в больницу.

Водительский стаж предполагаемого виновника ДТП составляет 12 лет, в течение двух календарных лет он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Вчера в Актанышском районе на трассе М-7 столкнулись Chevrolet Lacetti и грузовик Volvo. В результате ДТП водитель и три пассажира легковушки скончались на месте. Погибшие в результате аварии в Актанышском районе Татарстана — уроженцы башкирского Стерлитамака и Уфы. Авария произошла из-за того, что водитель легковушки вылетел на встречную полосу.

Маргарита Головатенко