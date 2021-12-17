В Татарстане задержали жителя Красноярска с 2 кг марихуаны

В Верхнеуслонском районе Татарстана задержали 25-летнего жителя Красноярска, в машине которого инспекторы ГИБДД РФ по Казани нашли семь свертков с марихуаной, сообщает МВД по РТ.



Автомобиль «Хендай» под управлением красноярца остановили на стационарном посту полиции «Малиновка». Осмотрев машину, инспекторы обнаружили неизвестное вещество массой 1776,1 грамма. Экспертиза показала, что это наркотическое средство — марихуана.

Молодой человек утверждает, что купил наркотики для личного потребления в интернет-магазине и забрал их из тайника в Московской области. Однако при красноярце были электронные весы, рулон липкой ленты и множество полимерных пакетов.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Ранее в Татарстане инспекторы ДПС нашли 8,5 килограмма наркотиков в машине жителя Москвы.

Маргарита Головатенко