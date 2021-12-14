В Татарстане задержали водителя, в машине которого оказалось 8,5 кг наркотиков

В Татарстане инспекторы ДПС нашли в машине жителя Москвы 8,5 килограмма наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ночью на одном из стационарных постов полиции инспекторы ДПС для проверки документов остановили автомобиль, водителем которого был 22-летний москвич. Во время проверки молодой человек сильно нервничал и вел себя подозрительно, в результате чего инспекторы решили осмотреть машину. В итоге в багажнике автомобиля обнаружили шесть свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что оно является наркотиком весом около 8,5 килограмма.

Фото: Ринат Назметдинов

Водителя отправили в отдел полиции, где во время опроса он рассказал, что работает «закладчиком» наркотиков. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.30 ч.3, ст.228.1 ч.5 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Недавно в республике поймали жителя Омска, который вез более 9 кг наркотиков в Башкортостан.

Диана Жиленкова