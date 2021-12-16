Путин объяснил, зачем нужен закон о публичной власти в России

Законопроект о единой системе публичной власти нужен для приведения норм в соответствие с обновленной Конституцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.

— Что касается законопроекта о единой системе публичной власти, тут понятно, это требование обновленной Конституции, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: duma.gov.ru

Вчера Совет Федерации одобрил закон о региональной власти, который разрешает главам регионов избираться более чем на два срока подряд и запрещает им именоваться президентами. Татарстанские депутаты выступали против последней поправки.



Вчера председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что главы регионов России не высказали замечаний к доработанному законопроекту «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».



Татьяна Леухина