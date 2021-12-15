Матвиенко заявила, что у глав регионов России не было замечаний к закону о публичной власти

Главы регионов России не высказали замечаний к доработанному закону «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Все они удовлетворены внесенными во втором чтении изменениями, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, она провела телефонные переговоры с главами регионов перед принятием этого закона. Матвиенко поинтересовалась, устраивает ли законопроект и понятна ли позиция. В результате ни один губернатор не выступил против.

Фото: council.gov.ru

Как отметила Матвиенко, работа над законом Клишаса — Крашенинникова стала хорошим примером конструктивного взаимодействия Совфеда, Госдумы и регионов страны, поскольку предлагаемые поправки были отработаны и обсуждены, а многие из них были учтены. Следующим шагом станет внесение законопроекта о местном самоуправлении, передает ТАСС.

Сегодня Совфед одобрил закон о региональной власти, который разрешает главам регионов избираться более чем на два срока подряд и запрещает им именоваться президентами. Законопроект поддержали 146 сенаторов, четверо выступили против.

Диана Жиленкова