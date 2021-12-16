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Пискарев: регионы поддержали принятие законопроекта о QR-кодах в общественных местах

11:14, 16.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Пискарев: регионы поддержали принятие законопроекта о QR-кодах в общественных местах
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российские регионы выступили за принятие законопроекта о QR-кодах в общественных местах в первом чтении. Всего на документ поступило 160 отзывов, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, за принятие законопроекта в первом чтении выступили и медики, пишет «РИА Новости».

Фото: duma.gov.ru

Законопроект о QR-кодах в общественных местах в первом чтении Госдума рассматривает сегодня. На этой неделе Комитет по безопасности и противодействию коррупции одобрил его к рассмотрению. Поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах рекомендовал и Комитет Госдумы по здравоохранению.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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