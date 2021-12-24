Защита экс-главы Минэкологии РТ требует прекратить дело Агляма Садретдинова как незаконное

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Постановление следствия 2010 года о прекращении уголовного преследования экс-главы Буинска Агляма Садретдинова все еще действует — заявили сегодня в Приволжском суде Казани адвокаты обвиняемого. Они потребовали его освобождения, передает журналист «Реального времени».



Защитой было заявлено два ходатайства. В первом адвокат Роберт Халиуллин просил исключить из дела все доказательства, включая приобщенные к материалам приговоры Верховного суда РТ. Его коллега Равиль Туктаров просил полностью прекратить уголовное преследование бывшего буинского руководителя и министра экологии Татарстана и освободить его из-под стражи.

Ключевой довод защитников ранее уже звучал: они настаивают, что постановление СК о возобновлении уголовного преследования Садретдинова от 16 июля 2020 года не имеет юридической силы, поскольку решение суда о разрешении на такую реанимацию старого дела вступило в силу лишь 25 августа 2020 года и после этой даты легитимный документ не принимался.

Поэтому Халиуллин утверждал — собранные по делу доказательства с 16 июля 2020 года и до 31 апреля 2021 года (отправления дела в прокуратуру) являются недопустимыми. Туктаров поддерживал коллегу и настаивал — постановление 2010 года о прекращении преследования Садретдинова за отсутствием состава преступления законным образом не отменялось и все еще действует.

Потерпевший Реналь Садыков, сын убитого в 2003-м буинского активиста, и старший помощник прокурора Приволжского района Казани Семен Поляков просили отказать по обоим ходатайствам, утверждая — ранее суды уже дали оценку данным доводам.

В свою очередь гособвинитель Поляков просил суд об исключении из доказательств двух протоколов свидетельских допросов Маскуда Назмиева образца 2003 и 2009 годов. В первом тот уверял — об убийстве Рашида Садыкова ничего пояснить не может, во втором сообщал, что глава района Аглям Садретдинов просил найти ребят, которые лишь припугнут непокорного активиста, а о его убийстве не просил. По мнению стороны обвинения, данные свидетельские показания Назмиев позже опровергал и в качестве обвиняемого в подстрекательстве к убийству Садыкова, и уже осужденного по данному делу.

Сын застреленного в 2003 году Рашида Садыкова попросил суд приобщить к делу статьи из газет «Новая вечерка» и «Время и Деньги», в которых рассказывалось об обстоятельствах смерти его отца и о том, что этому предшествовала проверка Генпрокуратуры РФ в Буинском районе.

Председательствующий по делу судья Тимур Зарипов приобщил все четыре заявленных сегодня ходатайства и пообещал — оценка допустимости доказательств и иных аргументов сторон будет дана в совещательной комнате, при вынесении итогового решения.

Напомним, дело бывшего министра Приволжский райсуд рассматривает с июля текущего года. Садретдинову инкриминируют преступления начала 2000-х годов. В частности, ему предъявляют серию взяток и подстрекательство к убийству буинского активиста Рашида Садыкова, застреленного в Буинске в 2003 году. Причем в 2010-м уголовное преследование против Садретдинова по данному эпизоду было прекращено, а в 2020-м возобновлено — с согласия суда.

В данный момент в судебных прениях выступает прокурор, информирует журналист «Реального времени» из зала суда.