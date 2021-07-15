«Это клевета и ложь»: экс-министр РТ Аглям Садретдинов открестился от взяток и убийства

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

Непонятным назвал свое обвинение сегодня в Приволжском райсуде Казани бывший глава Буинского района и Министерства экологии Татарстана. Аглям Садретдинов заявил: «Я никогда эти преступления не совершал, это клевета и ложь многократно осужденного Назмиева».



При этом обвиняемый в подстрекательстве к убийству и взятках напомнил суду о том, что по коррупционным эпизодам сроки давности истекли еще до возбуждения дел, передает с заседания журналист «Реального времени».

Два адвоката подсудимого Роберт Халиуллин и Равиль Туктаров поддержали своего клиента. По их мнению, на предварительном следствии допущены «фундаментальные нарушения процессуального закона», которые являются препятствием для объективного рассмотрения судом и делают это дело «процессуально мертвым».

Такие формулировки защитники используют не в первый раз. Они считают незаконным вынесенное следователем летом 2020-го постановление об отмене постановления 10-летней давности о прекращении преследования Садретдинова за непричастностью к убийству буинского активиста Рашида Садыкова. Потому что на тот момент решение суда о даче согласия на такую реанимацию дела еще не вступило в силу.

Еще один тезис защиты — все дело построено на показаниях уже осужденного Маскуда Назмиева и показаниях иных лиц со слов того же Назмиева — заинтересованного избежать более серьезной ответственности лица. По мнению адвокатов и обвиняемого, для объективности оценки показания данного осужденного свидетеля необходима психолого-психиатрическая экспертиза, которая после возобновления расследования спустя 10 лет не проводилась.

На Назмиева было покушение в 1995 году с помощью огнестрельного оружия и дроби, сообщил суду Садретдинов. «Часть дроби в настоящее время находится в его голове, у него постоянные головные боли», — добавил он.

На заседании представитель прокуратуры Приволжского района Айдар Гуманов огласил обвинение в подстрекательстве к убийству Садыкова в 2003 году и взятках на 650 тысяч рублей. Сегодня же суд допросил вдову застреленного активиста.

Перед заседанием сын убитого развеял перед журналистами «миф защиты» — якобы семья убитого «хочет содрать с Садретдинова деньги».