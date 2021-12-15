Из-за роста цен на материалы стоимость строительства школ увеличилась на 26%

В России из-за роста цен на строительные материалы на 26% подорожало строительство школ, на 22% — жилья и 19% — прокладка инженерных сетей. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента РФ Владимира Путина.

По его словам, металл и битум подорожали на 70%, песок — на 100%.

«Мы не понимаем, почему песок, где доли импорта нет, должен вырастать на 100%. Нам эту работу надо усилить кратно: регионам, ФАС, Минстрою, Минпромторгу, всем заинтересованным лицам все факты роста стоимости стройматериалов нужно обязательно индивидуально каждый рассматривать и находить решения», — приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в стране следует разработать постоянный механизм контроля за ценами на строительные материалы.



Ранее Хуснуллин допустил, что стоимость трассы М-12 Москва — Казань может вырасти на 12—14 млрд из-за стройматериалов.

Ольга Шагиева