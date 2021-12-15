Путин считает, что необходимо создать механизм контроля за ценами на стройматериалы

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране следует разработать постоянный механизм контроля за ценами на строительные материалы. Он считает, что профилактические беседы не помогут решить проблему.

— Механизм контроля нужно создать, прямой диалог, — цитирует главу государства ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что в августе 2021-го в стране цены на стройматериалы увеличились на 30% по сравнению с августом 2020 года. С начала текущего года они выросли на 26,3%.

В сентябре стало известно, что ФАС России создаст реестр крупных производителей основных и вспомогательных стройматериалов. Ожидается, что мера позволит контролировать ценообразование в организациях, способных повлиять на рынки, и выявлять необоснованный рост цен.

Татьяна Демина