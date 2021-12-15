В России выявлено 28 363 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 28 363 новых случая коронавируса, выздоровели 35 633 человека. Число зараженных выросло до 10 103 160 человек, а выздоровевших — до 8 839 633 человек.



Зафиксировано 1 142 смерти. За весь период в России от коронавируса умер 292 891 человек.



За последние сутки проведена 431 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15.12.2021 остаются 1 616 188 человек.



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Ольга Шагиева