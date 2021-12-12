Российским судьям запретили материться в официальных документах
Комитет Совета судей по этике запретил представителям профессии материться в официальных документах. Об этом сообщило «РИА Новости».
Представители комитета считают, что употребление обсценной лексики и распространение материалов, содержащих нецензурную брань, противоречит общепринятым нравственно-этическим нормам и при определенных обстоятельствах относится к наказуемым действиям.
Кроме того, присутствие подобных выражений в судейских актах негативно влияет на авторитет правосудия.
Несколько дней назад в Татарстане были назначены пять новых судей. Указ об их назначении подписал президент России Владимир Путин.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым