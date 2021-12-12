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Российским судьям запретили материться в официальных документах

01:30, 12.12.2021
Российским судьям запретили материться в официальных документах
Фото: realnoevremya.ru

Комитет Совета судей по этике запретил представителям профессии материться в официальных документах. Об этом сообщило «РИА Новости».

Представители комитета считают, что употребление обсценной лексики и распространение материалов, содержащих нецензурную брань, противоречит общепринятым нравственно-этическим нормам и при определенных обстоятельствах относится к наказуемым действиям.

Кроме того, присутствие подобных выражений в судейских актах негативно влияет на авторитет правосудия.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад в Татарстане были назначены пять новых судей. Указ об их назначении подписал президент России Владимир Путин.

Дарья Акимова
АвтоОбщество

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