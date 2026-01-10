Автоэксперт Баканов назвал топ б/у машин за 300 тыс. рублей
Пальма первенства в этой бюджетной категории у продукции Волжского автозавода
«Продажи подержанных автомобилей в России по итогам января — ноября 2025 года сократились почти на 10%»
На сегодняшний день за 300 тыс. рублей можно приобрести б/у «Жигули», а также ВАЗ-2110 и даже ВАЗ-2115. Именно машины этих марок и моделей зачастую будут в хорошем состоянии за такие деньги, сообщил «Реальному времени» автоэксперт Петр Баканов.
Напомним, что продажи подержанных автомобилей в России по итогам января — ноября 2025 года сократились почти на 10%. При этом наиболее популярен у покупателей бренд Lada, продажи которого достигли 134,7 тыс. экземпляров. Вторая позиция досталась Toyota с результатом 58,9 тыс., далее расположились Kia (34,8 тыс.), Hyundai (33,3 тыс.) и Volkswagen (25,8 тыс.).
Если же рассматривать конкретные модели, то самым востребованным автомобилем с пробегом стал седан Lada 2107, число покупок которого составило 12,6 тыс. ед. За ним последовали Kia Rio (11,2 тыс.), Hyundai Solaris (10,9 тыс.), внедорожник Lada 4×4 (9,9 тыс.) и Ford Focus (9,6 тыс.).
«Жигули» будут за эти деньги вполне в нормальном состоянии»
Он отметил, что за 300 тыс. рублей возможно найти Renault Logan первого поколения, Opel Corsa или Daewoo Nexia, однако данные модели в таком бюджете — единичные случаи.
Ранее сообщалось, что за 20 лет в России продали 3 млн машин китайских марок. Однако почти 60% продаж пришлось на три бренда: Chery (20,9%), Haval (18,8%) и Geely (17%).
Как отметил глава «Автостата» Сергей Целиков, уже к концу 2022 года в России был продан 1 млн «китайцев». К июню 2024 года в стране реализовали уже 2 млн китайских машин. Более того, только за январь — ноябрь текущего года россияне купили 627 тыс. новых легковушек китайских брендов.
