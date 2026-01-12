Продажи Mercedes-Benz сократились на 9,2%, составив 1,8 миллиона авто

В европейских странах продажи сократились всего на 1%, достигнув отметки в 634,6 тысячи автомобилей

Фото: Динар Фатыхов

Компания Mercedes-Benz сообщила о снижении уровня продаж в 2025 году на 9,2%. Общий объем реализованных автомобилей составил 1,8 миллиона единиц, пишет «Интерфакс».

В европейских странах продажи сократились всего на 1%, достигнув отметки в 634,6 тысячи автомобилей. Показатель по Германии остался практически неизменным — 213,2 тысячи проданных машин.

Наиболее существенное падение произошло в Азии — на 16%, до 747 тысяч автомобилей. Китайские показатели упали на целых 19%, составив 551,9 тысячи проданных автомобилей. Аналогично негативные тенденции были отмечены в Северной Америке, где объемы продаж уменьшились на 12%, остановившись на отметке в 320,6 тысячи автомобилей. В частности, в США уровень упал до 284,6 тысячи проданных машин.

Остальные рынки мира продемонстрировали положительную динамику, рост составил 17%, что соответствует объему в 98,7 тысячи автомобилей.

Ранее «Реальное время» писало, что российские автомобили подорожают на четверть в 2026 году.



Ариана Ранцева