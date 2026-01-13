«В месяц у нас продается одна машина»: какова ситуация с «Москвичами» в Казани

Ранее эту модель автомобиля прекратили продавать в автосалонах Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге не продают «Москвич 6»

В автосалонах Санкт-Петербурга перестали продавать «Москвич 6». Взамен дилеры предлагают покупателям модели «Москвич 3» и «Москвич 8», пишет издание Neva.Today.

По данным портала, «Москвич 6» никогда не пользовался популярностью среди жителей культурной столицы. В 2025-м доля этой модели от общего объема продаж всех «Москвичей» достигла только 4,5%. При этом в целом по итогам прошлого года автокомпания не вошла даже в топ-20 наиболее популярных брендов в городе: зарегистрировано чуть больше 600 автомобилей.

Отметим, что на данный момент в городе на Неве есть объявления только о продаже б/у «Москвича 6». Цены на подержанные автомобили этой модели варьируются от 1,1 млн до 1,9 млн рублей.

В свою очередь, в Москве, согласно опубликованным объявлениям, «Москвич 6» (как б/у, так и новые экземпляры) есть в наличии.

В Казани машины этой модели есть в наличии

На сегодняшний день стоимость нового «Москвича 6» стартует от 1,85 млн рублей с учетом всех скидок. Ценник снижается при покупке машины в кредит, а также дисконт предоставляется при сдаче старого автомобиля в трейд-ин.

При этом в Казани на сегодняшний день есть две машины этой модели, сообщил «Реальному времени» менеджер по продажам одного из автосалонов.

— На данный момент в наличии есть две машины «Москвич 6», обе 2024 года выпуска. Если говорить про спрос, то в месяц у нас продается одна машина примерно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отметим, что «Москвич 6» является одним из самых дорогих автомобилей в модельной линейке бренда. Для сравнения: цены на «Москвич 3» начинаются от 1,4 млн рублей.

Ранее КАМАЗ сообщил о запуске двух новых моделей «Москвича» — М70 и М90. Новые модели представили членам совета директоров в Набережных Челнах в декабре 2025 года.

Никита Егоров