Рынок тяжелых грузовиков в России сократился на 54% в 2025 году

Продажи HCV составили 46,9 тыс. машин, лидером рынка стал KAMAZ с долей почти 31%

Фото: Максим Платонов

По итогам 2025 года в России было реализовано 46 905 новых крупнотоннажных грузовиков (HCV), что на 54% меньше показателя 2024 года. Об этом сообщили эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

Лидером рынка стал отечественный бренд KAMAZ, на который пришлось 30,87% продаж, или 14 478 автомобилей. На втором месте оказался китайский SITRAK с результатом 7 680 реализованных грузовиков. Далее следуют Shacman (4 777 шт.), FAW (4 324 шт.) и белорусский MAZ (3 385 шт.). Все бренды из первой десятки завершили год с отрицательной динамикой. Наибольшее падение зафиксировано у Dongfeng (–83,9%). Существенное снижение также показали Shacman (–69,6%), FAW (–62,7%), Howo (–62,2%) и SITRAK (–60,5%). Наименьшее сокращение продаж среди лидеров рынка отмечено у KAMAZ (–16,1%).

В модельном зачете сегмента HCV по итогам 2025 года лидером остался тягач SITRAK C7H, продажи которого составили 7 674 экземпляра. В десятке самых продаваемых моделей представлены исключительно грузовики отечественного и китайского производства: четыре модели KAMAZ, один Ural и пять китайских моделей.

В декабре 2025 года в России было продано 5 066 новых крупнотоннажных грузовиков, что на 21,7% меньше, чем в декабре предыдущего года. В конце года KAMAZ занял почти 40% рынка, тогда как доля ближайшего конкурента — SITRAK — превысила 15%. В декабрьском рейтинге брендов Dongfeng выбыл из топ-10, а его место занял российский Valdai.

В модельном рейтинге декабря четыре позиции заняли грузовики KAMAZ, еще четыре — китайские модели. Также в топ-10 вошли российский Ural 4320 и белорусский MAZ 5340. Снижение продаж за месяц показали только три модели: Ural 4320 (–14,5%), SITRAK C7H (–13,8%) и KAMAZ 54901 (–7,8%). Остальные участники десятки продемонстрировали рост, наибольший — у KAMAZ 53605, чьи продажи увеличились в 2,6 раза.

Ариана Ранцева