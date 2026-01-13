Продажи Volkswagen глобальные снизились, но Европа показала рост

Ранее концерн сообщил, что впервые в истории закроет завод в Германии, в городе Дрездене

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Компания Volkswagen сообщила о снижении глобальных продаж автомобилей на 1,4% по итогам 2025 года. Общий объем реализации составил 4,73 миллиона машин, передает «Интерфакс».

Региональная статистика показала разнонаправленную динамику. В Европе зафиксирован рост продаж на 5,1%, в Южной Америке — рост на 18,5%. При этом в ключевых азиатских и североамериканских рынках наблюдался спад: в Китае продажи сократились на 8,4%, в Северной Америке — на 8,2%.

На рынке электромобилей ситуация продемонстрировала относительную стабильность: объем продаж электрокаров остался практически на уровне предыдущего года и составил 382 тысячи единиц. Доля электромобилей в общем объеме продаж Volkswagen достигла 8,1%.

Напомним, что концерн Volkswagen впервые в истории закроет завод в Германии, в городе Дрездене. Решение обусловлено комплексом финансовых трудностей, с которыми сталкивается крупнейший европейский автопроизводитель.

Наталья Жирнова