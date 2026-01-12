Компания Mercedes зарегистрировала свой товарный знак в России

Заявка на восстановление прав была подана осенью прошлого года и успешно одобрена ведомством

Фото: Рената Валеева

Компания Mercedes-Benz, покинувшая российский рынок в 2022 году, восстановила свое присутствие в стране путем официальной регистрации товарного знака. Об этом сообщило РИА «Новости».

Теперь немецкий производитель сможет легально выпускать и реализовывать свою продукцию в России, предлагая российским покупателям широкий ассортимент автомобилей и комплектующих.

Ранее «Реальное время» писало, что продажи Mercedes-Benz сократились на 9,2%, составив 1,8 миллиона авто.



Ариана Ранцева