Компания Mercedes зарегистрировала свой товарный знак в России
Заявка на восстановление прав была подана осенью прошлого года и успешно одобрена ведомством
Компания Mercedes-Benz, покинувшая российский рынок в 2022 году, восстановила свое присутствие в стране путем официальной регистрации товарного знака. Об этом сообщило РИА «Новости».
Теперь немецкий производитель сможет легально выпускать и реализовывать свою продукцию в России, предлагая российским покупателям широкий ассортимент автомобилей и комплектующих.
Ранее «Реальное время» писало, что продажи Mercedes-Benz сократились на 9,2%, составив 1,8 миллиона авто.
