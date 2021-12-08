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В Татарстане назначили новых судей

18:46, 08.12.2021
В Татарстане назначили новых судей
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане назначили пять новых судей, указ об их назначении подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

  • должность председателя Камско-Устьинского районного суда займет Алмаз Ахметжанов;
  • заместителем председателя Набережночелнинского городского суда станет Артур Зиннуров;
  • на должность судьи Бугульминского городского суда назначена Дина Галеева;
  • судьей Вахитовского районного суда Казани станет Энже Гимадеева;
  • судьей Арбитражного суда Поволжского округа назначен Азат Хисамов.
Фото: realnoevremya.ru

Ранее президент РФ назначал новых судей в августе этого года.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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