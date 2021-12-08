В Татарстане назначили новых судей
В Татарстане назначили пять новых судей, указ об их назначении подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
- должность председателя Камско-Устьинского районного суда займет Алмаз Ахметжанов;
- заместителем председателя Набережночелнинского городского суда станет Артур Зиннуров;
- на должность судьи Бугульминского городского суда назначена Дина Галеева;
- судьей Вахитовского районного суда Казани станет Энже Гимадеева;
- судьей Арбитражного суда Поволжского округа назначен Азат Хисамов.
Ранее президент РФ назначал новых судей в августе этого года.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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