Отечественные машины дорожают быстрее зарубежных аналогов

Средняя стоимость нового китайского автомобиля за пять месяцев повысилась на 8,3%, составив около 3,82 млн рублей

Количество предложений китайских автопроизводителей уменьшилось практически наполовину, а доля отечественных производителей увеличилась на 5%. Это произошло, несмотря на общее снижение интереса покупателей к новым машинам, сообщает «Авто.ру».

Средняя стоимость нового китайского автомобиля за пять месяцев (с августа по декабрь) повысилась на 8,3%, составив около 3,82 млн рублей. Отечественный автомобиль подорожал еще сильнее — рост составил 22%, средняя цена достигла отметки в 1,95 млн рублей.

Среди «китайцев» наиболее существенно упали в цене модели Hongqi H5 и Voyah Dream — примерно на 13%. А вот автомобили Changan и GAC продемонстрировали положительную динамику цен — некоторые выросли на 3—6%.

Несмотря на общую тенденцию снижения покупательского спроса, сегмент премиум-класса остался устойчивым. Модели Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и Mercedes-AMG сохранили высокие показатели продаж.

