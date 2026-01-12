Татарстан попал в топ-10 регионов, где больше всего оформили ДТП по европротоколу

В России количество поданных заявлений о ДТП, оформленных по европротоколу, за год снизилось почти на 2%

Фото: Ирина Плотникова

Татарстан занял 10-е место в рейтинге регионов России, где больше всего оформили ДТП по европротоколу. Конкретно в республике по итогам января — ноября 2025 года подали 19,7 тыс. заявлений об авариях, оформленных без участия сотрудников ГИБДД, пишет «Коммерсантъ».

Больше всего заявлений, оформленных с использованием европротокола, поступило в страховые компании от жителей Москвы (65,4 тыс.), Московской (42,3 тыс.) и Новосибирской (32,8 тыс.) областей. В топ-5 по данному показателю также попали Приморский край (27,9 тыс.) и Челябинская область (24,5 тыс.).

На 6-м — 9-м местах данного топа расположились Республика Башкортостан, Санкт‑Петербург, Самарская и Свердловская области.

В целом за 11 месяцев (за весь год сведения еще не собраны) 2025 года граждане направили страховщикам 761,7 тыс. заявлений для урегулирования ДТП европротоколом. Это почти на 2% меньше, чем за аналогичный период 2024-го (было 771 тыс.). О том, почему в некоторых регионах водители часто оформляют ДТП по европротоколу, но в целом по России популярность данного формата не растет, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров