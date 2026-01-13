LADA сохраняет лидерство на падающем авторынке России

На марку приходится 24,88% от общего объема продаж: за год реализовано 329 тыс. автомобилей

По данным агентства «Автостат», в 2025 году в России было продано 1,36 млн новых легковых автомобилей, что на 15,6% меньше показателей предыдущего года.

Лидером рынка остается отечественная марка LADA, на которую приходится 24,88% от общего объема продаж. За год реализовано 329,98 тыс. автомобилей этой марки, хотя годом ранее ее доля составляла около 28%.

Среди иностранных брендов первое место занял Haval с результатом 173,3 тыс. проданных автомобиля. Следом идут Chery и Geely с показателями 99,8 тыс. и 94 тыс. машин соответственно. Замыкает пятерку лидеров белорусский Belgee, реализовавший 68 064 автомобиля.

Реальное время / realnoevremya.ru

В модельном рейтинге лидирует семейство LADA Granta, которое четвертый год подряд удерживает первое место с результатом 146 990 экземпляров. На второй позиции находится LADA Vesta (79 796 штук), а среди иномарок лидирует кроссовер Haval Jolion (65 757 единиц).

Примечательно, что декабрь 2025 года показал рост продаж на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последний месяц года реализовано 136,4 тыс. новых автомобилей.



Наталья Жирнова