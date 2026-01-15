Импорт новых грузовиков в Россию упал в 10 раз

Особенно сильно сократились поставки седельных тягачей и самосвалов

Импорт новых грузовых автомобилей в Россию сокращен в 10 раз. По итогам 2025 года в страну поступило всего 7,9 тысячи новых грузовиков, тогда как годом ранее эта цифра составляла 76,2 тысячи штук, сообщает «Автостат».

При этом подавляющий объем импорта приходится на тяжелые транспортные средства массой свыше 16 тонн (HCV), составляя 96,5%. Среднетоннажные модели фактически перестали завозиться.

Особенно сильно сократились поставки седельных тягачей и самосвалов. Если в прошлом году было ввезено около 48,8 тысячи тягачей, то теперь этот показатель составил лишь 2,9 тысячи единиц. Аналогично ситуация сложилась и с самосвалами: число ввозимых машин уменьшилось с 17,8 тысячи до 1,3 тысячи штук.

Спад коснулся также специальной техники, однако ее ввоз сократился относительно умеренно — примерно на 60%, составив 2,2 тысячи единиц против прежних 5,7 тысячи.

Тем не менее дефицит новых автомобилей компенсируется за счет внутреннего производства и накопленных запасов предыдущих годов. Для покупателей, желающих экономить, рынок насыщен подержанными автомобилями от лизинговых компаний.

