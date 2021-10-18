Бастрыкин: Устроивший стрельбу в казанской гимназии тщательно готовил нападение

Устроивший стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев тщательно готовил нападение. Об этом заявил глава СК России Александр Бастрыкин.

При помощи комплексного криминалистического сопровождения расследования вооруженного нападения была обнаружена картечь использованных обвиняемым патронов. Также специалисты провели результативные осмотры и анализ информации из его мобильных гаджетов, исследовали интересующие следствие интернет-ресурсы.

— Так, в совокупности с другими доказательствами получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний, — заявил Бастрыкин в интервью «Российской газете».

7 октября Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и до января продлил арест Ильназа Галявиева.

Представитель следственной группы Вадим Кутушев ранее заявлял, что в рамках расследования стрельбы в казанской гимназии провели 21 следственный эксперимент, дополнительно допросили более 800 потерпевших и свидетелей, назначили 170 судебных экспертиз.

