Байден сообщил о подготовке встречи для обсуждения обеспокоенности России действиями НАТО

На высоком уровне идет подготовка встречи для обсуждения обеспокоенности России планами НАТО, сообщил американский президент Джо Байден.



По его словам, команды находятся в постоянном контакте. К пятнице, возможно, будет объявлено о встрече на высоком уровне как минимум с четырьмя из главных союзников США по НАТО и с Россией.

На встрече намерены обсуждать вопрос о том, возможна ли выработка каких-либо мер для снижения напряжения на восточном фланге, сообщает «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

Накануне Росавиация сообщила, что к гражданским лайнерам над Черным морем приблизился самолет-разведчик НАТО. Сегодня посольству США в Москве была вручена нота протеста в связи с воздушными инцидентами, в том числе над Черным морем.

Россия в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности.

Маргарита Головатенко