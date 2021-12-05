Росавиация: к гражданским лайнерам над Черным морем приблизился самолет-разведчик НАТО

Фото: Максим Платонов

Американский военный самолет-разведчик НАТО приблизился к российскому пассажирскому воздушному судну, летевшему из Тель-Авива в Москву. Эту информацию подтвердили в Росавиации.

Как рассказали в ведомстве, диспетчеры направляли запросы экипажу военного борта, однако ответа не последовало. В тот момент также через этот район проходил маршрут мальтийского лайнера, летевшего из Сочи в Скопье. В результате были изменены направления и эшелоны гражданских самолетов.

Фото: Максим Платонов

Как указали в Росавиации, частота полетов НАТО у границ РФ увеличилась, и это повышает риски для гражданских суден. Из-за опасной ситуации ведомство станет инициатором направления протеста по дипломатическим каналам, передает «РИА Новости».

Вскоре расширение НАТО на восток могут обсудить президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден. По предварительным данным, переговоры политиков состоятся 7 декабря.

Диана Жиленкова